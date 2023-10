Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Immer mittwochs von 14:00 – 17:00 Uhr öffnen wir die Türen und Sie können hier, bei selbst gebackenem Kuchen und einer Tasse Kaffee, andere Menschen treffen, sich austauschen und neue Bekanntschaften schließen.



Die Ungezwungenheit und eine entspannte Stimmung lockern die Gemüter und sorgen für entspannte Gespräche. Oder Sie spielen in gemütlicher Atmosphäre eine Runde Mensch-ärgere dich-nicht, Rummikub oder Kniffel.



Bei schönem Wetter öffnen wir das Café in unserem Innenhof und Generationengarten, so dass Sie die Sonne und Wärme in Ruhe genießen können.



Bedient werden Sie im Klöncafé von ehrenamtlichen Gastgeberinnen, die sich schon sehr auf Sie freuen.



Sie finden uns im AWO Mehrgenerationenhaus, Platz der Freundschaft 3 in Güstrow. Für Fragen stehen wir gerne unter 03843 – 218441-0 zur Verfügung.



Dieser Text wurde erstellt von:

Katrin Kaiser

AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum Güstrow