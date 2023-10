Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Wer keine Langeweile duldet und sich gerne zu flotter Musik bewegt, der findet jetzt im Familien-, Freizeit – und Lernberatungszentrum der AWO, Platz der Freundschaft 3 in Güstrow, die Gelegenheit an einem Tanzkurs für Senioren teilzunehmen.



Geübt werden, unter der Leitung einer ausgebildeten Tanzlehrerin, Schrittfolgen und –kombinationen, die die Koordination und Kondition fördern. Und eine Vielfalt an Tanzformen wird als Gruppe in unterschiedlichsten Formationen nach internationaler Musik getanzt. Die Freude am Mitmachen steht dabei stets im Vordergrund.



Der Kurs findet wöchentlich montags von 13:30 Uhr – 14:30 Uhr statt.



Jeder ist eingeladen mitzumachen.



Zur Planung des Kurses ist eine telefonische Anmeldung unter 03843 – 21 8441-0 erforderlich.



Wir freuen uns auf Sie.



Dieser Text wurde erstellt von:

Katrin Kaiser

AWO Familien-. Freizeit- und Lernberatungszentrum