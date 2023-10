Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Früher gaben die Mütter und Großmütter ihr Handwerkswissen an die nächste Generation weiter. Aber das Stricken, Häkeln und Co. hatte zwischenzeitlich an Bedeutung verloren, wirkten altbacken und verstaubt. Seit einigen Jahren steigt jedoch die Nachfrage und in der Modewelt ist Strick nicht mehr wegzudenken. Handarbeiten liegen wieder voll im Trend und „Do it yourself“ ist das Motto aller Generationen. Man kreiert nicht nur wundervolle, einmalige Stücke, man schafft so auch einen Ausgleich zum stressigen Alltag, fördert die Kreativität, das Gedächtnis und die Feinmotorik. Und in der Gemeinschaft mit professioneller Anleitung geht sowieso alles leichter.



Uns liegt es am Herzen, dass die alten (neuen) Techniken weitergeben werden.



Mitmachen kann jede/jeder ab 12 Jahren. Die „Wollkünstler“ treffen sich 6x jeweils donnerstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 14:30 Uhr im AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum, Platz der Freundschaft 3 in Güstrow.



Zur Planung des Kurses ist eine telefonische Anmeldung unter 03843 – 218441-0 erforderlich.



Wir freuen uns auf Sie.



Dieser Text wurde erstellt von:

Katrin Kaiser

AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum