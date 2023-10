Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Dabei spielt der Körperkontakt eine wichtige Rolle. Die Streicheleinheiten vermitteln dem Baby durch schlichte Berührung ein Gefühl von Respekt, Akzeptanz und Liebe – ganz ohne Worte.



Babymassage zu lernen ist nicht schwer. Demnächst ist ein neuer Babymassagekurs im AWO FFLZ in Güstrow geplant. Dieser ist für Babys ab der 6. Lebenswoche geeignet.



Es werden verschiedene Techniken und Griffe erlernt, die Kind und Mutter guttun. Auch die notwendigen Hintergrundinformationen werden vermittelt.



In kleiner Runde und gemütlicher Atmosphäre wird so ein Ausgleich zum Alltag geschaffen.



Wer Interesse hat, sein Kind intensiver kennenzulernen, sich etwas Gutes zu tun oder einfach nur mehr erfahren möchte, meldet sich persönlich im Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum am Platz der Freundschaft 3 in Güstrow oder telefonisch unter 03843 / 21 84 41-0.



Wir freuen uns auf Sie!



Dieser Text wurde erstellt von:

Katrin Kaiser

AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum