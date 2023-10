Am 30.09.2023 kam es in Güstrow zu einer unvorstellbaren Gewalttat gegen einen Menschen, einem Sohn, einem Bruder, einem Vater zweier Kinder, einem geliebten Partner, einem engen Freund, einem Kollegen, einem Mitglied unserer Güstrower Fußballfamilie.

Auch zwei Wochen später kämpft Carsten immer noch im Krankenhaus mit den schweren Folgen dieser Tat, jeden Tag kämpft er sich ein Stück zurück ins Leben. Carsten ist stark! Carsten kämpft!







Auch wir müssen in dieser Zeit stark sein, wir müssen ein Zeichen setzten, ein Zeichen gegen Gewalt - gegen Niemanden!







Schaut man heute in die Welt bekommt man Angst, schaut man heute in unsere Region bekommt man Angst. Wir wissen, dass wir als kleiner Fleck auf dieser Erde keine große Beachtung finden werden, aber hier für unsere Region können wir ein Zeichen setzen. Und selbst, wenn nur Einer über das nachdenkt, was mit Gewalt gegen Andere passieren kann, dann haben wir schon etwas erreicht.







Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass es dafür noch nicht zu spät ist. Viele haben auf unterschiedlichste Art und Weise Ihre Unterstützung gezeigt, sei es durch Spenden oder Hilfsangebote. Für diese große Geschlossenheit und unglaubliche Unterstützung sind wir dankbar.







Wir als Fußballverein können mit Worten und Fußball reagieren und so werden wir am 20.10.2023 mit Fußball antworten. Das wir hier in der Region damit nicht alleine stehen, zeigen uns die Reaktionen vieler anderer Vereine. Ganz nach dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“, haben sich die Freizeitkickerz Barlachstadt gemeldet, um gegen unsere Freizeitmannschaft ein Benefiz-Derby zu bestreiten. Mit dem ETSV Güstrow konnten wir uns unproblematisch auf ein Heimrechttausch einigen. Diese beiden Spiele werden im Vorfeld der Verbandsligapartie unserer 1. Männermannschaft gegen den FC Mecklenburg Schwerin stattfinden. An diesem Tag werden wir keinen Eintritt nehmen, stattdessen bitten wir am Einlass um eine Spende zur Unterstützung von Carsten und seiner Familie. Hierzu wird von befreundeten Vereinen ein Kuchenbasar organisiert. Auch der Weiße Ring Rostock/Landkreis Rostock wird mit einem Stand vor Ort sein.







Kommt ALLE am 20.10.2023 ins Stadion, zieht Euer Trikot an, euren Trainingsanzug oder kommt einfach wie Ihr wollt.







17 Uhr Punktspiel ü35 GSC 09 vs. ETSV Güstrow



18 Uhr Benefizspiel Freizeit FK Kuhs/GSC 09 vs. Freizeitkickerz Barlachstadt



19:30 Uhr Punktspiel GSC 09 vs. Mecklenburg Schwerin







Spendenaktion: https://gofund.me/c10bc694







André Schubert



(stellv. Vorstandsvorsitzender & Abteilungsleiter Fußball GSC 09)



André Schubert

Güstrower Sportclub 09 e.V.