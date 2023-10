Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Der Kunst- und Altertumsverein veranstaltet die Kunstnacht nun schon zum 22. Mal in Zusammenarbeit mit allen teilnehmenden Einrichtungen in der Barlachstadt Güstrow.



Lassen Sie sich von der quirligen Atmosphäre in der Altstadt anstecken und wandeln Sie auf den bunt angestrahlten Gassen ab 17:00 Uhr von einem kulturellen Highlight zum nächsten. Sie haben die Qual der Wahl. Genießen Sie Chansons, Jazz & Swing, Flamenco &Soul, meditative Orgelmusik, Theater, Tanz oder Blasmusik und Gesang. Mehrere Ausstellungen laden zur Vernissage mit Sekt & Häppchen ein. Genießen vielerorts kulinarische Köstlichkeiten wie z.B. das Original Güstrower Kniesenacker Fürstenbier aus dem 16 Jahrhundert und beobachten den Brauvorgang mit zünftigen Trinkliedern im Heizhaus.





Alle Anfangszeiten und weitere Informationen zum Programm finden alles Besucher‘innen ermals online unter www.kunstnachtguestrow.de



Ticketbändchen für alle Veranstaltungen gibt es für nur €15,00 an allen teilnehmenden Orten an der Abendkasse. Der Eintritt für unter 18 Jährige ist bei Vorlage des Lichtbild- oder Schülerausweises frei

Dieser Text wurde erstellt von:

Olav Paarmann

Kunst- und Altertumsverein Güstrow