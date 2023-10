„Wir von hier“ – das Lokalportal Emaillierworkshop mit Takwe Kaenders 21. Oktober 2023 10:00 bis 16:00 Uhr in Qualitz Von Wir von hier | 12.10.2023, 10:49 Uhr Emaillierarbeit von Takwe Kaenders, die ihre Werkstatt im Rothener Hof hat Foto: Takwe Kaenders up-down up-down

An diesem Tag bringt Metall- und Emailbildhauerin Takwe Kaenders ihren transportablen Brennofen mit zum Allerhand e.V. in 18246 Qualitz, Katelbogener Str.14.Wir laden Euch ein, an diesem ganz besonderen Wokshop bei uns teilzunehmen.