Es ist nicht sehr viel, nur ein Bruchteil von dem, was ein kleiner Spielplatz normalerweise kostet, aber trotzdem ein guter Anfang! Alle konnten mitgestalten und mitentscheiden. Am 4. März fand das erste große Planungstreffen für Kinder und Erwachsene statt. Die Bewohner und Nachbarn von Qualitz - Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Qualitz und Umgebung - haben die Planung, Gestaltung und den Bau des Spielplatzes gemeinsam gemacht. Dabei ist es gar nicht so einfach, einen Spielplatz zu bauen, der allen Normen entspricht und trotzdem gemeinsam erfunden und gebaut wird - eigentlich ist es fast nicht möglich. Möglich war es trotzdem für vergleichsweise wenig Geld, weil Qualitz Hilfe von der „Hü und Hott Spielskulpturen GbR“ aus Jabelitz bekam, die seit Jahren schöne und lustige Spielplätze für Kindergärten, Zoos und öffentliche Plätze baut und sich mit Spielplatznormen auskennt. Möglich war es auch, weil die Gemeinde Baumgarten umfangreiche Unterstützung für die Bodenarbeiten (Fallschutz, Pflege in den kommenden Jahren) zugesichert hat. Und möglich war es vor allem, weil viele gute Leute im Dorf sich gerne dafür einsetzten:

Am 8. 9. 2023 15.00 -18.00 Uhr und 9. 9. 2023 10.00 -17.00 Uhr trafen sich die Unterstützer um sich

bei der Holzwerkstatt Elemente für den Spielplatz (Wipptier) auszudenken und zu schnitzen, vor dem Haus wurden die Robinienstämme geschliffen.

Am zweiten Wochenende (23. 9. 2023 10-17.00) Uhr kamen viele Helfer zum Schleifen der Tonnen und der restlichen Bauteile vor dem Haus und dem Anmalen und Streichen der Elemente bei der Holzwerkstatt.



Beide Bauwochenenden waren für Kinder und Erwachsene geplant. Die Schleifarbeiten konnten ausschließlich von erwachsenen, maschinenkundigen Personen gemacht werden, das Schnitzen und Malen ging für (fast) alle Altersgruppen.



​Für den 13. 10. 2023 15.00 -18.00 Uhr und 14. 10. 2023 10.00 bis 18.00 Uhr ist der AUFBAU geplant.

Auf dem ausgebaggerten Gelände werden die Löcher für die Fundamente gegraben und die vorbereiteten Spielelemente hineingestellt und zusammengeschraubt. Dann erst werden die Fundamente gegossen. Zuletzt wird der Fallschutzsand verteilt. Für die beiden Aufbautage brauchen wir 5 starke Erwachsene, denn die Stämme sind schwer und wackelig. Für Kinder ist die Baustelle an diesen beiden Tagen nicht geeignet.



Am 15.10. um 15.00 Uhr feiern wir die Eröffnung des ersten großen Spielplatzabschnitts!

Warum der erste Abschnitt? Die Material- und Baukosten der drei Hauptmodule und des Wippelements ist gesichert. Für einige in der Skizze dargestellte Elemente werden aber noch Sponsoren / Finanzierungsmöglichkeiten gesucht.

Dieser Text wurde erstellt von:

Allerhand e.V.