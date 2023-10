Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ein Hallo an alle Modelleisenbahner, Eltern, Großeltern und Kinder.

Die Mitglieder des Modelleisenbahn-Club Schwaan, in Kooperation mit dem „Campus der Generationen“, möchten ihre Idee einer Modellbahnausstellung in die Tat umsetzten.

Wir Vereinsmitglieder und sicher auch viele Modelleisenbahner freuen sich auf Ausstellungen, besuchen befreundete Vereine und Privatanlagen in der Region. Leider finden im Norden nur wenige solcher Veranstaltungen statt, in denen sich Vereine, Modellbahnstammtische oder auch Privatpersonen mit Ihren Anlagen vorstellen können.

Diesen Versuch möchten wir jetzt wagen.

Fest gebucht ist der Termin für das Wochenende 28.10.-29.10.2023 (10.00 -18.00 Uhr) im Campus der Generationen Schwaan Schillerstr 1a. Zu unserer Ausstellung werden neben unserer vereinseigenen Modulanlage der Spurweite H0 auch der Modellbahnclub Güstrow e.V., die Modellbahngruppe Warnemünde (Sitz im Alten Gaswerk in Rostock), der Rostocker Stammtisch „Gleis 45“ sowie 2 Privatanlagen die Ausstellung ergänzen. Die Hädl Manufaktur aus Broderstorf stellt auf ihrer TT-Modulanlage Produkte aus der eigenen Produktion vor. Eingeladen ist ebenfalls der Modellbahnhändler Christian Zschoche, der eine große Auswahl an Modelleisenbahnartikel zum Verkauf anbietet. Für alle Kinder wartet auf den Schulhof vor dem Campus eine 5 Zoll Gartenbahn mit einem Zug zum Mitfahren. Abgerundet wird der Ausstellungsbesuch für alle Besucher oder wartenden Eltern und Großeltern mit der Möglichkeit Kaffee und Kuchen oder eine Imbiss zu bekommen. Hier werden das Campusteam und die Frauen der Vereinsmitglieder ihr Bestes geben.

Dieser Text wurde erstellt von:

Thomas Präfke MEC-Schwaan

Modelleisenbahn-Club Schwaan e.V.