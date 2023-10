Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Hast du bereits einen guten Kontakt zu dir selbst hergestellt und möchtest diesen in stiller Gruppenmeditation vertiefen, bist du bei uns richtig.



Ab dem 15. November treffen wir uns jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 19:15 Uhr bis ca. 20:30 Uhr in der KISS, Spieltordamm 9, 19055 Schwerin.



Interessierte melden sich bitte in der KISS an unter 0385 3924333 oder info@kiss-sn.de



Dieser Text wurde erstellt von:

Sabine Klemm

KISS e.V.