Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Das traditionelle Oberstufenkolloquium für alle Zehnt-, Elft- und Zwölftklässlerinnen des Gymnasiums befasste sich in diesem Jahr mit dem Thema „Macht- zwischen Manipulation und Verantwortung“. Experten und Expertinnen aus verschiedenen Lebens- und Wissenschaftsbereichen kamen in die Niels-Stensen-Schule, um mit den jungen Leuten ihre Perspektive zu beleuchten und zu diskutieren.

Dozentinnen der Hochschule Wismar und der Uni Rostock, Vertreter des Dokumentationszentrums und politischer Stiftungen, Verantwortliche aus dem Bereich Medien, aus Psychologie und Kunst gaben sich ein Stelldichein in der Schule und brachten ihr Knowhow in den Austausch ein. Nach Impulsvorträgen der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Guido Hölker und Prof Kai Neumann, der Psychologin Britta Broocks und des Schulleiters Paul Zehe arbeiteten die Schülerinnen mit ihren Experten an Fragestellungen rund um das Thema.

Der Studientag möchte Gymnasiasten und Gymnasiastinnen vor dem Abitur auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereiten, ihre Freude am interdisziplinären Denken fördern und von der Expertise hochkarätiger Gäste profitieren. Gleichzeitig soll im Rahmen des christlichen Profils ein Fokus auf der ethischen Dimension eines Themas liegen.

Um ihre Erkenntnisse und Fragen einem größeren Publikum zugänglich zu machen, gestalten die Oberstufenschülerinnen im Nachgang der Veranstaltung eine Ausstellung. Die interaktive Schau wird auswärtigen Interessierten am Tag der offenen Tür, am Samstag, den 4.11.23, zugänglich sein. Gäste können an diesem Tag ab 10 Uhr einen Eindruck von der pädagogischen Arbeit der Niels-Stensen-Schule gewinnen.



Dieser Text wurde erstellt von:

Anne Bürckel

Niels-Stensen-Schule