Die Literaturbegeisterten um Frau Dr. Rita Buchweitz haben sich nun den Berliner Autor Gunnar Decker eingeladen, der durch seine Barlachbiographie (2021) weithin bekannt ist. Um vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein, wird die Lesung in der „Uwe-Johnson“-Bibliothek, Güstrow, Am Wall 2 stattfinden.



Gunnar Decker ist Philosoph, Film- und Theaterkritiker und Buchautor. Aufgewachsen in Bad Doberan lebt und arbeitet er gemeinsam mit seiner Frau in Berlin. Er ist Verfasser biografischer Werke der eigenen Art u.a. zu Ernst Jünger, Hermann Hesse, Gottfried Benn und zu Rilkes Frauen.



Am 6.11.2023 stellt er sein Buch „Rilke. Der ferne Magier“ vor. Damit setzt er seine Biographie-Reihe fort, wofür er 2016 mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste geehrt wurde. Inhalt der Lesung werden auch Ausführungen zur Entstehung des Werkes und Gedanken beim Schreiben und Lesen des Buches sein.



„Dass wir diese interessante Lesung durchführen können, verdanken wir neben den sehr engagierten Literaturkreismitgliedern auch der Ehrenamtsstiftung M-V, die diese Lesung unterstützt, und der Bibliothek, die uns den Raum zur Verfügung stellt.“, sagt Inken Balla, Leiterin des AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrums in Güstrow.



Freuen Sie sich auf eine entspannte und unterhaltsame Lesung. Wir freuen uns auf SIE!



Karten können an der Abendkasse erworben werden.



Dieser Text wurde erstellt von:

Katrin Kaiser

AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum Güstrow