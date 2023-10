Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Tischtennis-Kreismeisterschaften des TT-Kreises Ludwigslust-Parchim werden am kommenden Wochenende, 21./22. Oktober ab 10 Uhr, in der Hagenower Otto-Ibs-Halle an 12 Tischen ausgespielt. Als Rahmenprogramm werden Punktspiele der Tischtennis-Jugend U13 mit den Teams vom Hagenower SV, dem SC Parchim und dem Dömitzer SV ausgetragen. Für die Versorgung mit Essen und Trinken in der Halle sorgt der gastgebende Hagenower SV. Wir freuen uns über viele Zuschauer.



Dieser Text wurde erstellt von:

Thomas Blaudszun

TT-KFV Ludwigslust-Parchim e.V.