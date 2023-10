Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Tanzen hält Jung. In diesem Sinne laden wir Senioren und alle die Freude haben, sich zu schöner Musik zu bewegen in das Mehrgenerationenhaus in Schwaan ein.



Wir spielen die Musik, die kaum noch einer kennt, doch früher gerne gehört wurde. Aber auch aktuelle Schlager. Alles was gewünscht wird, um das Tanzbein zu schwingen, oder einfach nur zu lauschen und zu genießen. Gemeinsames Beisammensein, miteinander reden, Kaffee-Klatsch und leichte Bewegung stehen im Mittelpunkt unseres Tanz-Tees.



Bitte meldet euch vorher an. Der Eintritt beträgt 5 Euro, inklusive Kaffee & Kuchen.



Wir ermöglichen die Begegnung mit Menschen, gemeinsames Zusammensein, den Gedankenaustausch, wir fördern die Motorik, den Stressabbau, das Rhythmusgefühl und bei uns können Sie Kontakte knüpfen.



Termin: Dienstag den 24. Oktober 2023, 15.00 – 18.00 Uhr



Ort: Offener Treff, Campus der Generationen in der Schillerstraße 1a, 18258 Schwaan



Anmeldung: Mehrgenerationenhaus Schwaan bis zum 22.10.2023



Tel. 03844/8918244, E-Mail mgh@schwaan.de





Dieser Text wurde erstellt von:

Tina Grawe

Mehrgenerationenhaus Schwaan Campus der Generationen