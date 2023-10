Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Unlängst entwickelten Mitarbeitende der DRK-Tagespflege in Bützow und DRK-Quartiersmanager Mirko Flora die Idee eine offene Sportgruppe für Tagesgäste und Seniorinnen aus der Umgebung ins Leben zu rufen. Schnell war klar, dass diese Sportgruppe von nun an einmal in der Woche, immer freitags von 10 bis 11 Uhr, in der DRK-Begegnungsstätte, Vor dem Rühner Tor 22, in Bützow stattfinden soll.



Aktuell turnen hier nun fünf Gäste der Tagespflege und 5 Seniorinnen von außerhalb miteinander. Kurzerhand hat Pflegefachkraft Anja Walter aus der Tagespflege die Kursleitung übernommen. „Durch die Erstgespräche mit den Senior*innen hat Anja Walter herausgehört, was Ihnen ganz besonders wichtig ist und wo die Probleme liegen“, erzählt Pflegedienstleiterin Nicole Beese. Anja Walter stellt die Übungen angelehnt an die Bedarfe der Teilnehmenden zusammen. Das Angebot richtet sich an alle, die etwas fitter und mobiler werden wollen. Ob mit Rollator, Rollstuhl oder ohne – hier finden sich für jeden Teilnehmenden passende Übung.



Am 1. September startete die Sportgruppe ihr Angebot. Bei großer Nachfrage schließt Nicole Besse auch die Eröffnung einer zweiten Gruppe nicht aus. Solch ein Angebot sei wichtig, so die DRK-Mitarbeiterin. „Körperliche Fitness fördert die Mobilität des Menschen und damit auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und verschiedenen sozialen Aktivitäten. Bewegungstraining, welches sowohl die Muskelkraft, Balance, Beweglichkeit und Ausdauer fördert, ist wichtig, um das mit zunehmendem Alter erhöhte Sturzrisiko zu vermindern“, erklärt Nicole Beese.



Informationen über das öffentliche Sportangebot gibt es in der DRK-Tagespflege Bützow, Vor dem Rühner Tor 24b. Die Einrichtung ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 038461 449489 zu erreichen.



