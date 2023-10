Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.







Ein Clown - in dir?



Workshop für mutige Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre



„Jeder Mensch ist ein Clown, aber nur wenige haben den Mut, es zu zeigen.“ (Charlie Rivel, spanischer Artist und Clown 1896-1983) Das Wort Courage geht zurück auf das lateinische Wort cor und bedeutet Herz. Also fass dir ein Herz, höre auf zu planen und beginne zu spielen!



Erlebe erste Begegnungen mit deinem Clown und entdecke den Spaß sowie die Lust am versunkenen Spielen. In Improvisationen und angeleiteten Übungen findest du einen Einstieg in die Gefühls- und Erlebenswelt eines Clowns und schaust auf die Welt - durch die Augen deines eigenen Clowns! Bist du bereit?

Mit Carola Schure







Allez Hopp - der Circus-Workshop

Ausdrücklich nicht nur für Kinder

Wir werden in dem Circus-Workshop toben, turnen und turmhoch bauen:

Türme aus Menschen sowie andere kleine akrobatische Tricks am Boden erlernen.

Natürlich werden wir auch lustige Circus-Spiele spielen und viel Spaß haben.

Mit Alexandra Mattausch







Bitte unbedingt anmelden mit Altersangabe und E-Mail-Adresse, wichtig für die Vorbereitung und weitere Infos!

allerhand@posteo.de





Teilnahmebeitrag für das ganze Wochenende: Kinder 20€ /Erwachsene 40€ /Familien 50€

Für eure Selbstversorgung bringt bitte Verpflegung und Getränke mit.

Dieser Text wurde erstellt von:

Allerhand e.V.