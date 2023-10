Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Zur Freude der Kunsthandwerker und sicherlich auch vieler Schweriner und Gäste hat der Stadtgeschichts- und -museumsverein Schwerin e.V. wieder das traditionelle Herbstfest in der Schleifmühle organisiert.

Mit Unterstützung der Stadtverwaltung und des Nahverkehr Schwerin laufen die Vorbereitungen für dieses Event. Am 22. Oktober in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr werden über 30 Kunsthandwerker die Produkte ihrer Arbeit anbieten. Es wird ein Scherenschleifer sein altes Handwerk zeigen. Die Besucher können ihre Messer und Scheren zum Schärfen mitbringen.

Natürlich wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Das Schleifmühlenmuseum wird die Steinbearbeitungstechnik zeigen.

Die Vereinsmitglieder wünschen sich natürlich viele Besucher.



Dieser Text wurde erstellt von:

SGMV

Stadtgeschichts-und -museumsverein Schwerin e.V. (SGMV)