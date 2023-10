Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Das neue Schuljahr läuft bereits auf Hochtouren. Die SchülerInnen, LehrerInnen sowie Eltern der Abschlussklassen sind sicher schon mit dem ein oder anderen Gedanken beim Ende des Schuljahres und dem „Was könnte danach kommen…?“.

Um diese Frage ein stückweit zu beantworten, möchte das Fachgymnasium des Regionalen Beruflichen Bildungszentrum für Wirtschaft und Verwaltung am Obotritenring 50 in Schwerin allen Interessierten einen umfassenden und informativen Einblick in die Schule und deren Bildungsgänge geben. Am 18. November 2023 werden hierfür von 10 – 13 Uhr die Pforten zum Tag der offenen Tür geöffnet.

Die vier Fachbereiche Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Sozialpädagogik (Pädagogik/Psychologie) oder Gesundheit und Pflege stellen an diesem Tag ihre Bildungskonzepte vor und beantworten alle organisatorischen und fachlichen Fragen. Ein Vorteil der dreijährigen Vollzeitausbildung ist die Kombination der allgemeinbildenden mit den berufsbildenden Fächern, je nach gewählter Fachrichtung.

Ein wichtiger Fakt ist, dass der Abschluss am Fachgymnasium wie an den allgemeinbildenden Schulen die Allgemeine Hochschulreife ist. Damit ist eine Zulassung zu allen Hochschulen und Universitäten in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union möglich. Zunehmendes Interesse gewinnt das Fachgymnasium bei SchülerInnen der allgemeinen Gymnasien, die in Klasse 10 bereits konkrete Studienziele im Blick haben.

Alle Neugierigen sind an diesem Samstag zu einem Vormittag mit informativen Gesprächen und neuen Eindrücken eingeladen. Das Schülercafé sorgt für eine kleine Stärkung.

Parkplätze stehen auf dem Schulhof zur Verfügung.





Dieser Text wurde erstellt von:

DS

RBB WV Schwerin