Auf zur Nachtwanderung in den Freizeit- & Familienpark Miniaturstadt Bützow, Nebelring 1a, 18246 Bützow. Wie in jedem Jahr, findet am am 30. Oktober, 18 Uhr auch in diesem Jahr diese sehr beliebte Veranstaltung statt.

Mitglieder vom Förderverein Miniaturstadt Bützow e.V. und Unterstützter des Vereins haben für die großen und kleinen Besucher einiges vorbereitet.

An 7 Stationen werden Ausschnitte der 7 Streiche von Max und Moritz aufgeführt.

Ein „Märchenerzähler“ wird die Besuchergruppen von Station zu Station, führen.

Die Stationen sind auf einem Rundweg im Gelände der Miniaturstadt aufgebaut.

Wer möchte, der kann gerne in einem passenden Helloween Kostüm erscheinen.

Den Abschluß dieses Abends bildet eine Feuerschow.

Für Speisen, warme oder kalte Getränke ist natürlich gesorgt.



Eintrittspreise:

Erwachsene = 3,00€ , Kinder ab 7 Jahre: 1,00€, Kinder unter 7 Jahre: Eintritt frei



Das Team der Miniaturstadt Bützow freut sich auf viele Besucher.



Dieser Text wurde erstellt von:

Peter Schmidt

Förderverein Miniaturstadt Bützow e.V.