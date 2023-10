„Wir von hier“ – das Lokalportal Bützow: Super Start in die neue Saison Von Wir von hier | 04.10.2023, 10:49 Uhr Foto: TSV Bützow

Am 01.10.2023 fand der erste Punktspieltag der neuen Saison in der Bezirksliga M-V im Badminton statt. Sechs der sieben Mannschaften der Liga trafen sich in der Wilhelm-Schröder-Sporthalle in Bützow und spielten um die ersten Punkte für die Tabelle.