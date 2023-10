Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Im Rahmen der Aktionswoche Seelische Gesundheit im Landkreis Rostock präsentiert das AWO-Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum/MGH die Ausstellung „Wie geht’s“ – erarbeitet vom Verein Irrsinnig Menschlich e.V. Leipzig und Perspektiven e.V. des Hochtaunuskreises im Rahmen des Präventionsprogramms „Verrückt – na und?“. Unsere seelische Gesundheit ist ein hohes Gut, aber gerade im Jugendalter kann es Krisen und Gefühlschaos geben, die nicht immer leicht zu bewältigen sind. Doch nicht alles ist krank, kann aber krank machen.

Die Wanderausstellung zeigt Einblicke in die innere Gefühlswelt von jungen Menschen, wenn die Seele überlastet ist. Die Helden der Ausstellungstafeln sind junge Menschen. Sie sprechen über ihre psychischen Gesundheitsprobleme und darüber, was ihnen geholfen hat, dass sie sich heute wieder besser fühlen. Es geht um Themen wie Mobbing, Alkohol, Depressionen und Selbstverletzung. „Wie geht’s?“ richtet sich an Jugendliche, Familien, Eltern und andere Menschen, die sich für Heranwachsende engagieren.

Mithilfe der Ausstellung können Antworten zu Fragen über seelische Gesundheit gefunden werden und dafür gibt es keine Altersbeschränkung. Deshalb erachten wir den Ausstellungsort – das AWO-Mehrgenerationenhaus genau für das richtige, um auf persönliche Unsicherheiten, Ängste und Nöte aufmerksam zu machen, bevor sie sich zur Krankheit auswachsen.

Die Ausstellung kann vom 4.10.2023 bis 27.10.2023 im Foyer des Hauses, AWO-FFLZ, Platz der Freundschaft 3, Güstrow besucht werden. Wir freuen uns auf Euer/Ihr Kommen!

Dieser Text wurde erstellt von:

Dr. Inken Balla

AWO-Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum