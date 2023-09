Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Zum dritten Mal besuchten die Vorschulkinder der Volkssolidarität (VS) Kita Dachssteig in Güstrow das VS Pflegeheim ‚Haus Lindeneck‘. Alle waren schon aufgeregt und freuten sich aufeinander.

Dieses Mal stand gemeinsames Basteln und Malen auf dem Programm.

Die liebe Erzieherin Christin hatte im Vorfeld eine schöne Herbstgeschichte, über einen Apfelbaum, erzählt. Alle hörten gespannt und interessiert zu.

Nun galt es, das gemeinsam mit Wolle Papieräpfel bewickelt werden. Die Kinder zeigten den Bewohnern, wie es am besten funktioniert. Es wurde sich gegenseitig unterstützt und motiviert.

Nachdem die ‚Äpfel‘ fertig waren, ging es ans malen. Dieses Mal zeichnete jeder für sich einen Apfelbaum. Mit viel Kreativität und Spaß waren alle eifrig dabei. Jeder zeigte Stolz in der Runde seinen schönen Baum. Es wurde mit Lob und Zuspruch nicht gegeizt.

Als es Zeit wurde, sich zu verabschieden, tauschten die Kinder ihre Bilder mit den Bildern von den Bewohnern, sodass jeder ein schönes Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen konnte.

Mit einem herzlichen ‚Bis Bald!‘ verabschiedeten sich die Kinder, wie alte Freunde von den Bewohnern.

Dieser Text wurde erstellt von:

Jenny Sagert

Volkssolidarität Region Rostock