Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Zwischen dem 17. Bis 21.09.2023 fand in Berlin das weltgrößte Schulsportfest statt. Über 4500 Athleten aus der ganzen bundesdeutschen Republik kämpften hier in verschiedenen Sportdisziplinen um den Bundessieg in ihrer Sportart.



Einer dieser Sportgruppen war das Leichtathletikteam vom mecklenburgischen Förderzentrum Schwerin bestehend aus 10 SportlerInnen und dem Trainerteam nebst Betreuungsperson.



Ohne große Erwartungen und frei nach dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles!“ fuhr man nach Berlin und freute sich auf die Dinge, die da kommen sollten. Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung, der Zusammenstellung eines tollen und heterogenen Teams, vielen Trainingseinheiten und einem Trainingslager in der Sporthochschule in Güstrow (zusammen mit den weiteren beiden Schulen für körperlich-motorische Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern), folgte im Mai dieses Jahres der Landessiegertitel in der Sportart Para-Leichtathletik für das MFZK. Daran anschließend fand nun das Bundesfinale in Berlin statt. Das Team trat gegen 11 weitere Mannschaften, die ebenfalls Para-Leichtathleten stellten, im Berliner Mommsen-Stadion für zwei Tage an.



Der erste Tag war geprägt durch persönliche Bestleistungen der Sportler der Schule. Die Schüler wuchsen über sich hinaus und übertrafen teilweise deutlich ihre Ergebnisse vom Landesfinale in Rostock. Die Sportler starteten im Ballwurf (80 Gramm und 200 Gramm), 75-Meter Sprint, Weitsprung und dem 800 Meterlauf. Nach dem ersten Tag, bei dem die Sportler der Wettkampfklasse III starteten (U14 & U16) befand sich das Team auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung.



Nach diesem ersten Tag wurde aus dem anfänglichen „Hauptsache-wir-sind-dabei“ ein „Moment-Mal-da-geht-ja-was“.



Es folgte Tag 2. Hier waren jetzt die Sportler aus der Wettkampfklasse II gefragt (U18). Und diese legten gleich in den Disziplinen Kugelstoß, 100-Meter-Lauf, Weitsprung und 800 Meter los. Alle erbrachten tolle Einzelleistungen, die dazu führten das die Vertreter des MFZK vor dem 800-Meter-Lauf immer noch an dritter Stelle standen. Dieser Lauf musste nun alles entscheiden, denn es waren nur knapp 300 Punkte zwischen den ersten und den dritten Platz. Eine sehr enge Entscheidung bahnte sich an. Und diese blieb auch bis zum Schluss.



Erst bei der Siegerehrung war klar, dass das Para-Leichtathletikteam tatsächlichen Bundessieger wurde. Mit einem historisch-knappen Ergebnis zu Platz zwei mit sage und schreibe „nur“ 10 Punkten brach großer Jubel unter der Gruppe aus. Ein zuvor nicht denkbarer Traum wurde auf einmal Wirklichkeit: Der Sieger im Para-Leichtathletik des Bundesfinales 2023 hieß MECKLENBURGISCHES FÖRDERZENTRUM SCHWERIN.

Dieser Text wurde erstellt von:

Till Bamberg

Mecklenburgisches Förderzentrum Schwerin