Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ob nun der Behördengang oder die persönliche Kommunikation – Vieles erledigt man heute digital. Senior*innen stellen die neuen Medien und der Umgang mit ihnen vor eine große Herausforderung. „Sie müssen sich Hilfe holen, aber die Familie ist oft weit weg und um jemanden zu fragen fehlt oft der Mut“, beobachtet Petra Deisting, Seniorenbetreuerin in der betreuten Wohnanlage des DRK Kreisverbands Güstrow am Bützower See. Bei einer Zusammenkunft des DRK Ortsvereins Bützow ist daher die Idee geboren, junge Menschen mit den Seniorinnen zusammenzubringen, um ihnen den Umgang mit Handy und Computer nahezubringen.



Mit Moritz Bauriedl konnte ein engagierter junger Mann für diese Aufgabe gewonnen werden. „Dass jemand seine Freizeit für so eine Aufgabe opfert, ist nicht alltäglich, lobt Petra Deisting. Schnell wurde ein Termin mit den Bewohnenden des DRK Betreuten Wohnens in Bützow gemacht. Der angehende Notfallsanitäter nahm seine Aufgabe sehr ernst. „Mit sehr viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Empathie wurden alle Fragen der Senior*innen bezüglicher ihrer Handys und Laptops von Moritz beantwortet“, beschreibt Petra Deisting.



Die Damen und Herren hatten viele Fragen und notierten sich emsig, was Moritz Bauriedl ihnen erläuterte. Schnell war klar, dass man bei diesem schnelllebigen Thema am Ball bleiben müsse und von nun an regelmäßige Treffen stattfinden werden.

Dieser Text wurde erstellt von:

Caroline Awe

DRK Kreisverband Güstrow e.V.