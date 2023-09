Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Mitarbeitenden der DRK-Tagespflege Güstrow und die Seniorenbetreuerin des anliegenden DRK Betreuten Wohnens, Katrin England-Heinrich, luden Tagesgäste und Bewohnende zu einem ganz besonderen Eiscafé in den Innenhof der DRK-Wohnanlage Viertes Viertel ein. Die DRK-Mitarbeitenden mimten das Servicepersonal und kümmerten sich so um das Wohl der Gäste.

Umrahmt wurde das kleine Hoffest mit einem Auftritt der Kinder aus der DRK-Kita Zwergenhaus in Güstrow. Die Kinder haben mit lustigen Liedern die Gäste zum Schunkeln und Mitsingen gebracht. Die Gäste genossen bei herrlichem Sonnenschein und guten Gesprächen leckere Eisbecher, Blechkuchen, Eierlikör und Kaffee. Zum Dank für die tolle Aufführung wurden natürlich auch die Kinder mit einem leckeren Eis belohnt.

Dieser Text wurde erstellt von:

Caroline Awe

DRK Kreisverband Güstrow e.V.