Initiiert vom Quartiersmanagement des DRK Kreisverbands Güstrow e.V. werden Anwohnende, Ehrenamtliche, Interessierte und Engagierte einmal im Monat zum Bürgerforum in die Begegnungsstätte der DRK-Kita Bärenhaus eingeladen. Am kommenden Donnerstag, 28. September, geht es hier um geplante Straßenbaumaßnahmen für den Bärstämmweg, Heideweg und Sandberg. Von 16 Uhr an stehen auch Vertreter*innen der Barlachstadt Güstrow aus den Bereichen Stadtplanung und Verkehrsentwicklungsplanung für Fragen rund um das Thema zur Verfügung.

Caroline Awe

DRK Kreisverband Güstrow e.V.