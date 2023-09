Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ältere können in 40 unterschiedlichen thematischen Gruppen Neues lernen, unter anderem in den Bereichen Kunst, Kultur und Literatur, Bewegung, Gesundheit, Sprachen, Umwelt, Natur etc.

In der Theater-, Mode-, Mal-, Foto- oder Filmgruppe sowie in den Sport- und Wandergruppen können die Teilnehmer selbst aktiv werden.

In verschiedenen Interessengruppen teilen Gleichgesinnte ihr Hobby und laden zum Erfahrungsaustausch untereinander ein.



Auch neue Angebote warten auf Teilnehmer. So wird es einmal monatlich, immer am letzten Mittwoch eines Monats, den Kennlernnachmittag geben.

Beim gemütlichen Kaffeeklatsch helfen wir beim Kennenlernen und Kontakte knüpfen.



Sehr beliebt sind die Einführungskurse „Mobil unterwegs“, in denen Ältere in fünf Veranstaltungen den praktischen Umgang mit dem eigenen Smartphone oder Tablet erlernen.

Im Kursprogramm integriert sind ebenfalls verschiedene Computerkurse für Anfänger, Ein-, Um- oder Aufsteiger sowie Internetkurse, die in kleinen Gruppen durchgeführt werden



Das gesamte Kursprogramm, Anmeldung und Informationen erhalten Sie im Seniorenbüro Schwerin, Wismarsche Str. 144 (4. Etage), 19053 Schwerin



Tel.: 0385 / 5 57 49 62 oder per Mail: Seniorenbuero_Schwerin@t-online.de

Das neue Programmheft finden Sie im Internet unter www.seniorenbuero-schwerin.de

Dieser Text wurde erstellt von:

Christine Dechau

Seniorenbüro Schwerin, Wismarsche Str. 144 , 19053Schwerin