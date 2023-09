„Wir von hier“ – das Lokalportal Treffen der Selbsthilfegruppe Huntington für Betroffene und Angehörige am 14. Oktober Von Wir von hier | 07.09.2023, 11:13 Uhr Foto: Carla Sophie Hannemann

Das nächste Treffen der Gruppe findet nicht wie geplant am 9. September statt, sondern erst wieder am Samstag, 14. Oktober um 14 Uhr in der KISS, Spieltordamm 9, 19055 Schwerin.