Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Wie viel Hyaluron passt in das Gesicht einer intelligenten Frau? Wie viel Botox kann ich meiner politischen Haltung zumuten? Wie viel Hängebrust ertragen? Saralisa Volm steckt mittendrin im Schönheitswahn. Es ist Zeit für körperliche Selbstermächtigung, besseren Sex, echte Wut, entspanntes Altwerden und dafür, endlich nein zu sagen.



Überall ist Körper. Überall ist Bewertung. Kein Entkommen. Was macht das mit uns? Saralisa Volm, Schauspielerin, Filmproduzentin und Kuratorin, ist hin- und hergerissen zwischen der Generalsanierung ihres Körpers und einem großen »Fuck you«. Kann man sich nicht einfach unförmig finden und trotzdem das Leben genießen? Die 38-Jährige hat sich beruflich und privat intensiv mit dem Thema Körper beschäftigt. Hier erzählt sie die Geschichte ihres ambivalenten Verhältnisses zum eigenen Körper. Sie ist der Ausgangspunkt für die feministische Auseinandersetzung mit dem Thema. Wer ist schuld an unserem Schönheitsdilemma? Und vor allem: Was können wir Frauen ihm entgegensetzen.



Saralisa Volm, geboren 1985, ist Schauspielerin, Kunsthistorikerin und Filmemacherin.



2017 sorgte die von ihr produzierte Filmsatire »Fikkefuchs« für Aufsehen. 2022 war sie im preisgekrönten Kinofilm »Als Susan Sontag im Publikum saß« (Regie: RP Kahl) als Germaine Greer zu sehen. Ihr Spielfilmdebüt als Regisseurin, »Schweigend steht der Wald«, feierte bei der Berlinale 2022 seine Premiere.



Eintritt: Festivaltickets für die »Terra Rossa« Kulturwoche gibt es im Vorverkauf im Freigarten des Peter-Weiss-Haus e.V. (Doberaner Straße 21, Rostock). Öffnungszeiten: Montag - Sonntag ab 15 Uhr



Eintritt: unter 27 Jahren frei, ab 27 Jahren: 5 €



Altersabhängige Preisgestaltung der »Terra Rossa« Kulturwoche: Kombiticket für die gesamte Kulturwoche: 27 Jahre und älter: 35 €, 18 - 26 Jahre Eintritt frei (Pfand für Festvalbändchen 20 €, Ausweiskontrolle), unter 18 Jahr freier Eintritt (Ausweiskontrolle) - Näheres dazu unter www.terra-rossa.net

Ort: Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus) Doberaner Str. 21, 18057 Rostock

Das Gesamtprogramm der Kulturwoche Terra Rossa finden Sie online.

In Kooperation mit dem IFC Rostock e.V.

Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.