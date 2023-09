Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am ersten November Wochenende heißt es wieder: Auf zur Stralendorfer Hubertusjagd!

Am Freitag, 3. November treffen sich die jüngsten zum Laternenumzug und ziehen ins Festzelt ein. Dort gibt es Musik und Spaß für alle Generationen.



Am Samstag, 4. November starten Jäger und Reiter zur Jagd. Der Biwakplatz öffnet zur Mittagszeit im Hubertuswald und lädt zur gemütlichen Runde am Lagerfeuer. Den Abschluss des Tages bildet der große Hubertusball im Festzelt.

Dieser Text wurde erstellt von:

Franka Töpfer

Festkomitee Hubertusjagd Stralendorf