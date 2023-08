Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Gerade jetzt im Sommer ist es angenehm, die eigene Beweglichkeit ein wenig aufzupeppen. Dazu treffen wir uns an jedem 1. + 3. Montag im Monat um 17:30 Uhr in der KISS, Spieltordamm 9, Schwerin, um gemeinschaftlich sportlich aktiv zu sein. Willkommen in unserer Gruppe sind alle Menschen, die Lust haben, ohne Leistungsdruck als Gruppe Ball zu spielen und sich zu bewegen. Es gibt keine Voraussetzungen. Bringen Sie einfach bequeme Kleidung und Sportschuhe mit.



Weitere Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen!

Melden Sie sich in der KISS unter 0385 39 24 333 oder info@kiss-sn.de

Dieser Text wurde erstellt von:

KISS, 0385 39 24 333, info@kiss-sn.de