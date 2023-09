Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Was für ein Tag in Stralendorf! Über 120 Kinder der Spielgemeinschaft kamen zusammen, um mit uns einen erlebnisreichen Nachmittag zu verbringen. Der absolute Höhepunkt: Stargast Jannik Freestyle! Nicht nur zeigte er seine beeindruckenden Fähigkeiten am Ball, sondern wagte sich auch in luftige Höhen am Kran, um dort zu jonglieren.



Ein großes Dankeschön an Jannik für seine spektakuläre Show und die tollen Workshops für unsere jungen Fußballtalente.



Ein herzliches Dankeschön auch an alle Kinder, Trainer und Helfer, die diesen Nachmittag zu etwas ganz Besonderem gemacht haben!

Dieser Text wurde erstellt von:

Tobias Mohr

SV Stralendorf