Ein Gemälde der Leipziger Künstlerin Annette Schröter FOTO: Annette Schröter Neue Ausstellung in Galerie Teterow Leipziger Künstlerin stellt im Kulturbahnhof aus Von Holger Kankel | 02.05.2022, 11:35 Uhr

Am 6. Mai eröffnet in den großzügigen Räumen der einstigen Bahnhofshalle in Teterow eine Ausstellung mit der Leipzigerin Annette Schröter. Das bedeutet Malerei pur.