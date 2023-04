Die Saison startet: Auch für die Jüngsten der SG „Blau-Weiß“ Parum-Dümmer geht es endlich wieder aufs Wasser. Foto: Jungbluth up-down up-down Freizeitsport im Amt Stralendorf Wassersportler in Dümmer läuten „nasse Saison“ ein Von Nadja Hoffmann | 26.04.2023, 13:25 Uhr

Es geht wieder zurück auf den Dümmer See. Die Wassersportler der SG „Blau-Weiß“ Parum-Dümmer trainieren nun wieder in ihren Kajaks, Kanus und Drachenbooten in der Natur. Anpaddeln ist am 29. April.