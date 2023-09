Sperrung ab 11. September Bauarbeiten in Wittenförden: Verkehrseinschränkungen bis Oktober erwartet Von Nadja Hoffmann | 06.09.2023, 11:12 Uhr Wittenförden hat für barrierefreie Haltestelle 70.000 Euro eingeplant. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down

Die Erneuerung der Bushaltestelle in der Schweriner Straße führt zu weiteren Straßensperrungen in Wittenförden. Los geht es am 11. September.