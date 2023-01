Noch wirkt die neue Spielhalle an der B 321 in Warsow etwas unscheinbar. Die Renovierungsarbeiten laufen noch. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down An der B 321 Spielhalle eröffnet in Warsow - gegen die Zustimmung der Gemeinde Von Nadja Hoffmann | 22.01.2023, 09:24 Uhr

Noch ist es ruhig um das neue Casino in Warsow. Die Gemeindevertreter hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Denn eigentlich waren sie gegen die Ansiedlung der Spielhalle.