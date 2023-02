In Wittenförden wurde geprüft, ob der Chat als Annäherungsversuch gewertet werden könnte. Symbolfoto: Michael Bihlmayer/imago-images/Archiv up-down up-down Wittenförden Nach Kontakt mit Minderjährigen: Mann als harmlos eingestuft Von Anni Hintz | 23.02.2023, 12:15 Uhr

In Wittenförden nahm ein junger Mann in einer Chatgruppe Kontakt mit Minderjährigen auf. Die besorgten Eltern wandten sich daraufhin an die Polizei.