Die kleine Hanna hat sich für den großen Schaukelkäfer entschieden. Der neue Spielplatz auf dem Kita-Gelände Holthusen ist nun offiziell freigegeben. Foto: Katja Müller up-down up-down Große Freude bei den Kleinsten Kita-Kinder erobern ihren neuen Spielplatz in Holthusen Von Katja Müller | 01.06.2023, 12:34 Uhr

Was für ein Geschenk zum Kindertag: In der neuen Kita „Gänseblümchen“ in Holthusen wurde jetzt der Spielplatz für die Krippenkinder freigegeben.