Die in der Schulstraße errichteten Parktaschen können bald nur noch 15 Minuten lang genutzt werden. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Gemeinde ändert Parkkonzept In der Schulstraße in Stralendorf gilt nur noch Kurzzeitparken Von Nadja Hoffmann | 07.03.2023, 13:04 Uhr

Die Parktaschen neben dem neuen Erweiterungsbau des Schulzentrums in Stralendorf sollen eigentlich die Verkehrssituation am Morgen und am Nachmittag entspannen. Doch die Stellplätze sind dauerhaft blockiert. Jetzt schreitet die Gemeinde ein.