Gemeinsam mit dem kleinen Jakob haben Kita-Leiterin Heidi Runow (l.) und Bürgermeisterin Marianne Facklam auch dazu beigetragen, dass die Nachricht von der neu eröffneten Kita in Holthusen hinaus in die Welt getragen wird - per Postkarte am Heliumballon.

Foto: Katja Müller up-down up-down