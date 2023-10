Windpark Zachun Gemeinde Holthusen beteiligt sich mit rund einer Million an kommunalem Windpark Zachun Von Katja Müller | 17.10.2023, 15:56 Uhr Die Windräder bei Alt Zachun drehen sich bereits. Jetzt wollen die umliegenden Gemeinden mitverdienen. Holthusen ist eine dieser Kommune. Archivfoto: Mayk Pohle up-down up-down

Die Gemeinde Holthusen will nicht nur auf die Windkraftanlagen in der Nachbarschaft schauen, sondern auch daran verdienen. Einen entsprechenden Beschluss hat die Gemeindevertretung jetzt gefasst. Was sie investiert und was am Ende bleibt.