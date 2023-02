Was für eine Freude: Hand in und an Hand haben Vertreter von Landkreis und Land dafür gesorgt, dass Wittenförden Geld für den Kita-Neubau bekommt. Bürgermeister Matthias Eberhardt freute sich sehr über das „Mitbringsel“ von Landrat Stefan Sternberg und Staatssekretärin Elisabeth Aßmann. Auch Thomas Tweer (v.r.), Geschäftsführer der Diakonie Westmecklenburg-Schwerin, ist froh, dass nun neu gebaut werden kann.

Foto: Katja Müller