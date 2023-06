Das Feuer zerstörte unter anderem mehrere Fahrzeuge. Foto: FFW up-down up-down Brand im Feriendorf Familie hat fast alles verloren: Feuerwehr spricht über schwierigen Einsatz in Dümmer Von Marco Dittmer | 07.06.2023, 16:40 Uhr

In nur wenigen Minuten hat eine Familie bei einem Brand in Dümmer fast alle Habseligkeiten und ihren Hund verloren. Die Feuerwehr brauchte viel Zeit, um zu dem Haus am See vorzudringen.