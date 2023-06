In Dümmer brannten zwei Häuser am Südufer des Sees. Durch das Feuer wurden unter anderem auch zwei Autos und ein Wohnwagen beschädigt. Foto: SVZ up-down up-down Feuerwehren im Einsatz Feuer zerstört Häuser und Fahrzeuge in Dümmer – ein Hund vermisst Von Konstantin Pavel | 06.06.2023, 15:44 Uhr | Update vor 29 Min.

Gegen 14.45 Uhr brach am Dienstag ein Feuer in einem Bungalow in einem Feriendorf in Dümmer aus. Die Flammen griffen auf ein weiteres Gebäude über.