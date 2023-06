Der Startschuss der Jubiläumswoche in Holthusen war der bunte Festumzug durch die Gemeinde Foto: Marianne Facklam up-down up-down Eine ganze Gemeinde feiert Festwoche zum 775. Gründungsjubiläum in Holthusen Von Nadja Hoffmann | 12.06.2023, 16:52 Uhr

Am Wochenende startete die Gemeinde ihr Jubiläum mit einem bunten Programm aus Umzug, Tanz und Spaß. In den kommenden Tagen werden sich die Einrichtungen aus Holthusen vorstellen und die große Abschlussparty steht auch noch an.