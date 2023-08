Das ist los am Wochenende Auf dem Dümmer See sind die Drachenboote los, in Zapel wird gerockt Von Nadja Hoffmann | 31.08.2023, 16:55 Uhr In Dümmer kämpfen die Drachenboote um den Titel - beim 24. Drachenbootfest auf dem Dümmer See. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down

Schon am Freitagabend ist so einiges los im Schweriner Umland. Auf dem Dümmer See leuchten Lampions, in Leezen startet ein ganzes Musikwochenende und Sülte feiert drei Tage lang. Hier geht es zu den Terminen: