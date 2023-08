Bürgernähe trotz Digitalisierung Amt Stralendorf setzt auf Online-Service und offene Sprechstunden Von Nadja Hoffmann | 23.08.2023, 17:54 Uhr Entspannung im Bürgerbüro Stralendorf: Mitarbeiterin Antje Schwenkler zeigt, wie das neu eingeführte Nummernsystem im Wartebereich funktioniert. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down

Das Amt Stralendorf geht mit der Zeit und bietet Rundum-Digitalisierung. Doch an einem Tag in der Woche ist das Bürgerbüro offen für jedermann. Am „offenen Donnerstag“ gibt es nur Sprechstunden ohne Termin – mittlerweile eine Seltenheit in Behörden.