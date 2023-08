Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Jetzt folgt die Fortsetzung und die soll mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser werden. Das jedenfalls wünscht sich Citymanagerin Jana Bohne. Am 2. September findet der zweite Kreativmarkt Sternberg statt und der steht noch dazu ganz im Zeichen des 775. Stadtjubiläums.

Filmgeschichten aus Sternberg im Rathaus

„Wir werden zum Beispiel im Rathaussaal Filme, die in und über Sternberg gedreht wurden, zeigen. Filme, die sich mit der Geschichte Sternbergs befassen, mit den Menschen, die hier leben. Wer weiß, vielleicht erkennt sich der Ein oder Andere darin wieder“, so die Citymanagerin, „Natürlich werden auch Impressionen der 775-Jahr-Feier gezeigt.“ Zwischen 10.30 und 15 Uhr sollen die Filme vorgeführt werden. Die genauen Zeiten werden auf einer Tafel vor dem Rathaus bekannt gegeben.

Zwei Ausstellungen im Rathaus

Dazu wird es im Rathaus noch zwei Ausstellung geben, eine über die Vereine der Stadt mit Bildern des Sternberger Fotografen Benjamin Jörss und eine mit Büchern über die Stadt. „Auch die Stadtkirche wird am 2. September ihre Türen öffnen“, sagt Jana Bohne. „Also kann auch die Ausstellung des Freundeskreises Kunst und Kirche Sternberg ,STB 775‘ besichtigt werden.“ Turmbesteigungen sind auch möglich.

20 Künstler und Kunsthandwerker auf dem Markt

Auf dem Markt werden indes Kunsthandwerk und Selbstgemachtes gezeigt – von Holzarbeiten über Keramik, Malerei, Dekorationen bis hin zu Genähtem und Gestricktem. 20 Stände werden aufgebaut. Mit dabei sind Künstler und Kunsthandwerker aus Sternberg, aber auch aus Wismar, Güstrow, Schwerin. Parallel dazu lädt die Kita Sonnenschein zu einem Flohmarkt auf dem Kita-Gelände ein.

Ein buntes Programm mit Überraschung

Drumherum um den zweiten Kreativmarkt gibt es natürlich ein buntes Programm mit DJ und Live-Musik. So wird zum Beispiel ein junger Pianovirtuose aus Sternberg sein Publikum begeistern. Für die kleinen Sternberger gibt es jede Menge Aktionen. Kinderschminken und Hüpfburg fehlen natürlich nicht. Aber die Citymanagerin hat auch noch eine Überraschung in petto: „Ab 14 Uhr wird ein Walkact über den Markt wandern. Wer das ist, wird noch nicht verraten, nur soviel: Er dürfte einigen Sternbergern schon bekannt sein – allerdings nicht so, wie er am 2. September zu erleben sein wird!“

Es lohnt sich also den Sternberger Kreativmarkt am 2. September schon mal im Kalender vorzumerken. Von 10 bis 16 Uhr findet er statt.