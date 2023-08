Der Sternberger Zukunftsausschuss veranstaltet am Luckower See einen zweiten Cocktailabend. Am 8. September zwischen 19 und 22 Uhr wird es auf dem Campingplatz am Maikamp 11 in Sternberg Getränke und Essen vom Grill geben.

Ein Liveauftritt von The Earwigs begleitet den Abend

Auf der Wiese am See wird dafür ein Zelt aufgebaut, mit Sitzgelegenheiten und auch einer Bühne. Die fünfköpfige irisch-schottische Band „The Earwigs“ wird den Cocktailabend mit traditioneller irischer und schottischer Volksmusik live begleiten.

Restaurant Syrtaki aus Sternberg sorgt für die Getränke

Die Getränke wird das Restaurant Syrtaki aus Sternberg ausschenken. Es werden Bier, Wein, Wasser und Softgetränke angeboten. Die Spezialgetränke werden verschiedene Cocktails sein.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der erste Cocktailabend fand am 7. Juli in Sternberg statt. Und war ein voller Erfolg. Die Idee dafür entstand, da es in der Stadt keine Cocktailbar gebe, so Jana Bohne, Citymanagerin von Sternberg. „Noch bis zum Ende des Jahres werden wir noch weitere Cocktailabende in Sternberg organisieren“, erklärt sie. Daher wird es im Oktober und November weitere Veranstaltungen geben. Diese sollen dann aber in einem Innenraum stattfinden.