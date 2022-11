Am Buer Moor in Weitendorf gleicht eher einer Schotterpiste. Foto: Rita Brückner up-down up-down Straßenbau Weitendorf Gemeinde Weitendorf plant Ausbau Am Buer Moor Von Rita Brückner | 17.11.2022, 17:56 Uhr

Eine bucklige Schotterpiste, mehrfach geflickt, mit Vorsicht befahrbar – das ist die Straße Am Buer Moor in Weitendorf. Für den Antrag: Gemeindevertreter fassten Grundsatzbeschluss zum Straßenbau Am Buer Moor. Die Investition kann mit bis zu 65 Prozent gefördert werden.